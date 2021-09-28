Десять постояльцев одного из тюменских домов для престарелых заболели коронавирусом

09:15 28 сентября 2021
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В Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, который находится в Бердюжском районе, выявлено 10 больных коронавирусом и 77 контактных. О новом очаге групповой заболеваемости коронавирусом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Еще один новый очаг выявлен в Комплексном центре социального обслуживания населения Уватского района: 11 человек с коронавирусом, 21 контактный.

Всего в Тюменской области действует четыре очага COVID-19, из ранее выявленных на контроле Кунчурский психоневрологический интернат" в Нижнетавдинском районе и  "Центр" в Тобольске. Очаг в Лайтамакской школе Тобольского района закрыт.

Теги: инвалиды , коронавирус , Роспотребнадзор , старики
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