Десять постояльцев одного из тюменских домов для престарелых заболели коронавирусом

В Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, который находится в Бердюжском районе, выявлено 10 больных коронавирусом и 77 контактных. О новом очаге групповой заболеваемости коронавирусом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Еще один новый очаг выявлен в Комплексном центре социального обслуживания населения Уватского района: 11 человек с коронавирусом, 21 контактный.

Всего в Тюменской области действует четыре очага COVID-19, из ранее выявленных на контроле Кунчурский психоневрологический интернат" в Нижнетавдинском районе и "Центр" в Тобольске. Очаг в Лайтамакской школе Тобольского района закрыт.