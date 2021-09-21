Жительница села, поссорившись с соседкой, задушила ее платком

15:59 21 сентября 2021
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 57-летная жительница Новой Заимки оказалась в СИЗО под арестом после того, как убила соседку, сообщает облсуд. 

"Следствие установило, что вечером 13 сентября 2021 года по улице Авторемонтная в селе Новая Заимка Заводоуковского района обвиняемая в очередной раз поссорилась со своей соседкой, сбила ее с ног на землю и задушила платком, находившимся на шее потерпевшей. По результатам медицинского свидетельства гибель потерпевшей наступила от асфиксии", - говорится в сообщении суда.

Уголовное дело заведено по ч.1 ст 105 УК РФ, решение об аресте на два месяца принял Заводоуковский райсуд. 

Теги: суд , убийство , уголовное дело
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