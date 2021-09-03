Глава МВД наградил тюменских оперативников за раскрытие убийства школьницы

Владимир Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство малолетней девочки в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД РФ.
"Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из Тюменской области, отличившимся в ходе работы по раскрытию резонансного особо тяжкого преступления", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мероприятия проводились под непосредственным контролем Министра внутренних дел Российской Федерации.
Владимир Колокольцев подчеркнул:
Розыск преступника был поручен лучшим тюменским полицейским. В помощь им из Москвы были откомандированы высококвалифицированные специалисты Главного управления уголовного розыска МВД России, имеющие большой опыт раскрытия тяжких деяний. Оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска и продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства.
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