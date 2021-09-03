Глава МВД наградил тюменских оперативников за раскрытие убийства школьницы

Владимир Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство малолетней девочки в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из Тюменской области, отличившимся в ходе работы по раскрытию резонансного особо тяжкого преступления", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятия проводились под непосредственным контролем Министра внутренних дел Российской Федерации.

Владимир Колокольцев подчеркнул: