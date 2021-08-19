Тоболяк украл машину из автосалона по поддельным документам

В Тобольске в полицию обратился сотрудник одного из автосалонов, который сообщил о мошенничестве.

В салон пришел молодой человек и сказал, что хочет купить машину. Он посмотрел несколько моделей, подробно расспросил менеджера о технических особенностях авто и попросил назвать ему реквизиты для внесения оплаты за машину.

Через несколько дней мужчина вернулся и заявил, что перевел необходимую сумму на указанный счет, и передал платежное поручение. Сотрудники автосалона, не заподозрив обмана, оформили необходимые документы и отдали тоболяку ключи. Молодой человек уехал на новой машине. Вскоре выяснилось, что деньги на счет организации не поступали. Ущерб составил около 850 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался молодой человек 1999 года рождения. Он сознался в преступлении и рассказал, что подделал платежное поручение по образцам в интернете.

"Автомобиль молодой человек планировал оставить себе и был уверен, что его не смогут разоблачить", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Транспорт изъяли и вернули законным владельцам.