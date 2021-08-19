На тюменку, которая при ссоре сломала соседке запястье, завели уголовное дело

Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью завели на жительницу Тюмени, которая, поссорившись с соседкой в подъезде, ударила ее строительной рулеткой, сообщили в областном УМВД.
Пострадавшая обратилась за медпомощью, врачи выявили перелом запястья и сообщили о факте в полицию. Подозреваемой оказалась ранее судимая безработная 46-летняя тюменка. Она рассказала, что, конфликт со знакомой произошел из-за личной неприязни.
"По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что фигурантка находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.
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