Прокуратура обвинила в серии хлопков газа в жилом доме в Тюмени сотрудника газовой компании

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера управления эксплуатации газопроводов АО "Газпром газораспределение Север". Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба, сообщает пресс-служба ведомства.

28 октября 2020 года в дневное время в газифицированных жилых домах района Метелёво города Тюмени произошли хлопки бытового газа и возгорание. Ранения получили 17-летняя и 23-летняя девушку, последней потребовалось госпитализация. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 25,8 млн рублей.

"По версии следствия, обвиняемый, являясь мастером управления эксплуатации газопроводов и исполняя обязанности начальника участка указанного управления, допустил нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате ненадлежащего технического обслуживания и текущего ремонта газорегуляторного пункта, расположенного вблизи дома по ул. Молодой, 2 в Тюмени, не выявил дефект в работе регулятора давления газа. Вопреки нормативам установил завышенные параметры срабатывания предохранительного запорного клапана, а в октябре 2020 года в условиях пониженных температур не включил систему обогрева газорегуляторного пункта" - сообщается на сайте прокуратуры.

Из-за перечисленных нарушений регулятор давления газа 28 октября 2020 года вышел из строя. Газ под высоким давлением поступил во внутридомовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и надворных постройках, что привело к серии хлопков.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст. 217 УК РФ предусматривает штраф в размере до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.