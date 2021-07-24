Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в нелегальном доме престарелых под Тюменью

Генпрокурора утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Тюменской области. Она обвиняется в незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности (ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 109, ст. 168 УК РФ).

По версии следствия, тюменка организовала в своем частном жилом доме нелегальный дом престарелых. Она незаконно осуществляла предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг по уходу за престарелыми и маломобильными гражданами (инвалидами), получив доход в размере более 8 млн рублей.

Из-за неосторожного обращения с огнем 9 января 2021 года произошло возгорание бани во дворе дома и бани, расположенной на соседнем участке, после чего огонь перекинулся на жилое помещение.

В результате предоставления услуг, не отвечающих нормам безопасности, нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, а также правил пожарной безопасности от острого отравления окисью углерода погибли 7 человек, находившихся в доме.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Тюменский районный суд Тюменской области.