Тобольский суд рассмотрит дело адвоката, который обвиняется в избиении сотрудника полиции

10:11 09 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении адвоката Вадима Силина, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью следователю полиции.

Судебное заседание будет назначено в ближайшее время, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы ТО.

По версии следствия, ночью 5 ноября, 43-летний адвокат Вадим Силин, находясь в номере гостиницы Тобольска, в результате конфликта со следователем регионального УМВД России по Тюменской области, несколько раз ударил его по голове. Мужчина был госпитализирован.

6 ноября Тобольский городской суд обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ)  отправил под домашний арест.

Теги: адвокат , обвинение , следователь , суд , Тобольск , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022