Тобольский суд рассмотрит дело адвоката, который обвиняется в избиении сотрудника полиции

В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении адвоката Вадима Силина, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью следователю полиции.

Судебное заседание будет назначено в ближайшее время, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы ТО.

По версии следствия, ночью 5 ноября, 43-летний адвокат Вадим Силин, находясь в номере гостиницы Тобольска, в результате конфликта со следователем регионального УМВД России по Тюменской области, несколько раз ударил его по голове. Мужчина был госпитализирован.

6 ноября Тобольский городской суд обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ) отправил под домашний арест.