В Тобольском районе рвутся снаряды

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, на место обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН.

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