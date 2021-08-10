В Тобольском районе рвутся снаряды

Снаряжённый запалом артиллерийский снаряд калибра 122 мм со следами сильной коррозии обнаружил местный житель в лесном массиве вблизи деревни Иртышатские Юрты Тобольского района.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, на место обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН.
Специалисты обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд на месте накладным зарядом.
Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области
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