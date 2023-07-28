Путин одобрил – на Ямале создадут новое спецподразделение ОМОН

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Президент поддержал инициативу Дмитрия Артюхова о создании в Ноябрьске спецподразделения ОМОН "Ямал" Управления Росгвардии по ЯНАО, сообщает пресс-служба губернатора.

"Сегодня вопросы безопасности выходят на передний план. Уверен, появление опытного спецподразделения на южной границе Ямала в совокупности с новоуренгойским спецподразделением "Север" значительно повысит возможности по поддержанию в регионе правопорядка", - комментирует решение о формировании "Ямала" глава округа Дмитрий Артюхов.

Для дислокации подразделения сейчас подбирается подходящее помещение, вскоре начнется формирование кадрового состава. В элитное подразделение примут на службу лучших специалистов. Округ окажет содействие в приобретении необходимого для организации служебной деятельности имущества и специального снаряжения.

В правительстве округа отмечают, что безопасность – новый приоритет работы губернатора Ямала и команды. Округ оказывает всестороннюю помощь силовым структурам: создаются комфортные условия для несения службы, закупается современное оборудование и транспорт. Так, накануне губернатор принял решение о назначении доплат из регионального бюджета полицейским, зарплаты которых не превышают трех прожиточных минимумов, а также участковым, несущим службу в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах округа.