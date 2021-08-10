Тюменец из мести украл у компании по прокату несколько самокатов

Компания по сдаче в аренду электросамокатов не продлила договор с тюменцем и он решил в отместку несколько самокатов не возвращать, сообщили в облполиции.
С заявлением о пропаже техники в полицию Тюмени обратился представитель компании по сдаче в аренду электросамокатов. Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия, установили личность подозреваемого и задержали ранее не судимого 33-летнего местного жителя.
"Мужчина пояснил, что в прошлом году заключил договор с компанией, по которому около 300 самокатов переходили ему в аренду. Когда срок действия договора закончился, у задержанного возник конфликт с представителем фирмы, и он, желая отомстить, не вернул несколько штук", - говорится в сообщении.
Самокаты он хранил в гараже, их изъяли и вернут владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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