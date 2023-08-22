В День знаний на всей территории Тюмени для электросамокатов включат режим "медленной зоны"

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Первого сентября на улицах города много людей: родители вместе с детьми направляются на линейки. Администрация города Тюмени приняла решение об установлении в этот день с 6:00 до 21:00 на всей территории города режима "медленная зона", что ограничит скорость электросамокатов до 15 км/ч.

"Это позволит всем участникам дорожного движения комфортно и безопасно передвигаться по улицам", - поясняют в администрации города.

Помимо этого, к существующим 60 зонам, где скорость движения электросамокатов не должна превышать 15 км/ч или движение на СИМ вообще запрещено, на этой неделе добавили еще четыре "медленные зоны":

- Мельникайте (чётная сторона) – от здания № 18 по улице Котовского до здания № 96 по улице Мельникайте;

- Мельникайте (нечётная сторона) и Республики (нечётная сторона) – от здания № 101А по улице Мельникайте до пересечения улицы Мельникайте с улицей Республики и до пересечения улицы Республики с проездом Геологоразведчиков;

- Пермякова (чётная сторона) – от здания № 50 по улице Пермякова до пересечения с улицей Широтной.

Напомним, что с 2022 года администрацией города Тюмени установлен порядок, которым определены правила пользования электросамокатами на территориях общего пользования. Они регламентируют обязательные требования к расположению мест расстановки СИМ, а также предусматривают "медленные зоны" и "зоны запрета эксплуатации" для электрического двухколесного транспорта. С 21 августа прокатчики приступили к нанесению белой разметки на площадках, куда можно будет ставить электросамокаты разных кикшеринговых компаний.