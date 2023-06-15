В Тюмени судят самокатчика, по вине которого погибла женщина

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека рассматривает Ленинский районный суд Тюмени в отношении 24-летнего Михайлова, сообщает пресс-служба судов ТО.

В сентябре 2022 года Михайлов с подругой на элексамокате при пересечении перекрестка улиц Менделеева и Опрокиднева на красный свет светофора въехал на тротуар, но не справился с управлением и вместе с пассажиркой упал на пешеходов, двигающихся по тротуару. Одна из пешеходов в результате столкновения получила открытую черепно-мозговую травму и впоследствии скончалась в ОКБ №2.

Инкриминируемая молодому человеку статья (ч.2 ст.268 УК РФ) предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Следующее судебное заседание по делу назначено на 22 июня.