На улицы Тюмени вернули самокаты

Сервис кикшеринга Whoosh открывает новый сезон в Тюмени. В прошлом году им пользовались почти 35% жителей города, суммарно проехав около 5 млн километров, сообщает пресс-служба Whoosh.

В первые дни возобновления сезона в Тюмени сохранится переменчивая погода - возможны ночные заморозки, поэтому временно максимальная скорость электросамокатов снижена до 15 км/ч. При значительном ухудшении погодных условий самокаты будут становиться временно недоступными для аренды. Если ночью температура понизится и утром будет наледь, сервис поставит город “на паузу” - самокаты останутся на улицах, но до улучшения погоды начать поездку на них не получится.

В фокусе Whoosh останутся проекты по популяризации ПДД. Для обеспечения контроля соблюдения правил планируется внедрить авторизацию с помощью банковских ID для контроля возраста пользователей. Развитие получит технология компании по детектированию поездок вдвоем.

В компании отмечают, что за прошлый год длина всех поездок на самокатах Whoosh в Тюмени выросла на 1 млн км, средняя продолжительность одной поездки не превышала 14 минут и составляла около 2,5 км. Самые популярные маршруты для поездок на самокатах проходили по улицам Республики, Профсоюзной, Мельникайте, 50 лет Октября и Пермякова.

В Whoosh можно сообщить о беспорядке на парковке — сервис это исправит, прислать фото нарушения — по времени и гео-точке поездка будет идентифицирована, или помочь с разрешением конфликтной ситуации с участием самоката сервиса. В поддержку можно обратиться через социальные сети или почту support@whoosh.bike. Кроме того, Ассоциация операторов микромобильности запустила бот, который объединяет все сервисы кикшеринга. Вне зависимости от того, какой самокат использовался для нарушения, фото/видео подтверждение или жалобу можно отправить в телеграм-бот @Samokat_ru_bot. Далее информация поступит в сервис для принятия мер по инциденту.