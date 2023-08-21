Тюменца арестовали на 10 суток за пьяную езду на самокате

Тюменца приговорили к десяти суткам административного ареста за управление электросамокатом без прав и в состоянии опьянения , решение вынес мировой судья Центрального судебного района Тюмени, сообщает пресс-служба судов ТО.

Отмечается, что пьяного нарушителя ПДД, ехавшего на электросамокате KUGOO M4, автоинспекторы остановили ночью 25 июля, при проверке выяснилось, что прав на управление транспортом у него нет, а тест на состояние опьянения показал 0,88 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В суде напоминают, что с марта в России вступили в силу изменения в ПДД для скоростных электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Для управления ими (наравне с мопедам и мотоциклами) необходимы права категории "М", "А" и ГИБДД вправе направлять нарушителей на медосвидетельствование.