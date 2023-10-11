В Тюмени подвели итоги самокатного сезона

Госавтоинспекция подводит итоги очередного сезона проката электросамокатов.

3,5 тысячи электросамокатов от двух кикшеринговых компаний в этом году эксплуатируется в Тюмени.

149 человек за лето пострадали в ДТП с участием электросамокатов, в том числе 40 детей.

30 зон запрета для езды на самокатах установлено в городе, количество медленных зон также увеличено.

Более 350 самокатчиков привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, основное из них - проезд по пешеходному переходу не спешившись.

Более 500 аккаунтов нарушителей дорожной дисциплины заблокировали сами прокатные организации.

Из-за многочисленных ДТП и отрицательных отзывов других участников движения список ограничений для езды на электросамокатах расширяется. По словам замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Дениса Квитко, пока в городе установлено 30 зон запрета для езды — на таких территориях работа самокатов принудительно блокируется, к ним относятся парки, скверы с узкими дорожками, где гуляют дети, мамы с колясками, и количество таких зон будет расти.

Сезон проката электросамокатов в Тюмени планируют завершить 15 октября, большинство горожан этому будут рады, уверены в ГИБДД ТО.