В Тобольске устанавливают причины гибели женщины, тело которой нашли у многоэтажки

15:00 09 августа 2021
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Тело 35-летней женщины было обнаружено ночью  7 августа возле жилого многоэтажного дома в 6-м мкр. Тобольска. Сотрудники СУСК сейчас проводят доследственную проверку, чтобы установить причины трагедии.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном следкоме.

Теги: гибель человека , СКР
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