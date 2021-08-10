В Тобольске устанавливают причины гибели женщины, тело которой нашли у многоэтажки

Тело 35-летней женщины было обнаружено ночью 7 августа возле жилого многоэтажного дома в 6-м мкр. Тобольска. Сотрудники СУСК сейчас проводят доследственную проверку, чтобы установить причины трагедии.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном следкоме.