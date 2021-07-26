Трое тюменцев погибли в лобовом столкновении ВАЗ и УАЗа

Трое тюменцев погибли в воскресенье в результате лобового столкновения автомобиля ВАЗ, в котором они ехали, и микроавтобуса УАЗ в Крутинском районе Омской области.

По данным УГИБДД УМВД России по Омской области, 36-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель и пассажиры ВАЗа (женщина и мужчина) скончались на месте происшествия.

Водитель УАЗа и семь его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы.

Фото УГИБДД УМВД России по Омской области