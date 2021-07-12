Тюменская полиция задержала мошенника, подозреваемого в двадцати преступных эпизодах

В Москве тюменские оперативники задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств.

В полицию Тюмени обратился местный житель, который стал жертвой афериста. Мужчина сообщил, что нашел в интернете информацию о сдаче квартиры в аренду. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Собеседник подтвердил, что предложение актуально, и попросил внести задаток. Мошенник сказал, что жильем интересуются сразу несколько человек, и он сдаст его тому, кто раньше перечислит требуемую сумму. Мужчина согласился и отправил незнакомцу 5 тысяч рублей. Вскоре арендодатель перестал выходить на связь.

"В ходе работы стражи правопорядка выяснили, что в полицию разных городов России поступил целый ряд заявлений, в которых описывается схожая схема мошенничества. Проанализировав показания потерпевших, тюменские оперативники пришли к выводу, что ко всем эпизодам противоправной деятельности причастно одно и то же лицо", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин одной из бывших советских республик 1993 года рождения. Мужчина находился в Москве, там его задержали сыщики из Тюмени совместно с коллегами из столичной полиции.

Установлена причастность задержанного более чем к 20 преступным эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".