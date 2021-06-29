Тюменца будут судить за мошенничество с изготовлением мебели

Перед судом предстанет 37-летний житель Тюмени, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
С марта по ноябрь 2020 года к мужчине за изготовлением мебели обратились три тюменки. До этого они делали у него заказы и ему доверяли. Однако при заключении новых договоров мебельщик своих клиенток обманул. Обязательства по изготовлению мебели он не выполнил, а полученные 115 тысяч рублей похитил.
Вскоре уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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