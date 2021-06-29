Тюменца будут судить за мошенничество с изготовлением мебели

Перед судом предстанет 37-летний житель Тюмени, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

С марта по ноябрь 2020 года к мужчине за изготовлением мебели обратились три тюменки. До этого они делали у него заказы и ему доверяли. Однако при заключении новых договоров мебельщик своих клиенток обманул. Обязательства по изготовлению мебели он не выполнил, а полученные 115 тысяч рублей похитил.

Вскоре уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.