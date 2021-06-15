Тюменка лишилась 60 тысяч рублей при бронировании гостиницы

В полицию Тюмени с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что хотела забронировать место в гостинице на юге России, но стала жертвой мошенников и лишилась почти 60 тысяч рублей.

На одном из сайтов от незнакомого ей мужчины, представившегося сотрудником гостиницы, поступило предложение о помощи в бронировании места в выбранном отеле. Тюменка согласилась и перевела мошеннику сумму в размере почти 60 тысяч рублей через платежную систему сайта на счет неустановленного банка. Когда женщина не получила подтверждающих бронь документов, а злоумышленник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество", личность злоумышленника устанавливается.