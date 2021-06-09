Тюменца, забившего мужчину до смерти, осудили на 10 лет

Центральный районный суд Тюмени на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел 10 ноября 2020 года в коридоре на четвертом этаже одного из домов по улице 50 лет Октября. Злоумышленник из-за неприязни нанес 55-летнему мужчине удары ногами и самодельным холодным оружием по голове и телу. В пятом часу утра пострадавшего обнаружил один из жильцов дома и вызвал скорую. Мужчина доставили в больницу, где 21 ноября 2020 года он скончался, не приходя в сознание.

"Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с отбывнием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу дочери погибшего более 1 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.