Тюменца, забившего мужчину до смерти, осудили на 10 лет

13:49 09 июня 2021
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Центральный районный суд Тюмени на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу  в отношении  35-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным  по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,  совершенное с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел 10 ноября 2020 года в коридоре на  четвертом  этаже  одного из домов по  улице 50 лет Октября. Злоумышленник из-за неприязни нанес 55-летнему мужчине  удары ногами и самодельным холодным оружием по голове и телу. В пятом часу утра пострадавшего обнаружил один из жильцов дома и вызвал скорую. Мужчина доставили в больницу, где 21 ноября 2020 года он скончался, не приходя в сознание.

"Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с отбывнием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу дочери погибшего более 1 млн рублей в счет возмещения морального  и материального вреда. 

Теги: приговор
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