Суд приговорил тюменца к 4,5 года тюрьмы за взятки в 24,5 млн рублей

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Ленинский райсуд Тюмени признал виновным 41-летнего Павла Михайлова в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере (п.п. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что мужчина с февраля 2021 года по март 2022 года получил от подрядчиков за способствование подконтрольным им юридическим лицам в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур, подписании исполнительной документации и своевременной оплате выполненных работ. Размер полученных незаконных вознаграждений составил более 24,5 млн рублей.

Михайлов полностью признал себя виновным в преступлении, добровольно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве - дело рассмотрено судом в особом порядке.

"Суд назначил Павлу Михайлову наказание в виде 4 лет 6 месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, на 2 года. Взыскал денежные средства, полученные им в качестве взятки свыше 25 000 000 рублей, денежные средства, изъятые у него в размере 344 000 рублей. Сохранен арест на принадлежащее ему имущество", - сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

В маре 2022 года в ведомстве сообщали об аресте по обвинению во взятках заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг АО "Россеть Тюмень" Никиты Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" Павла Михайлова.