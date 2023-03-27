Суд отправил на 17 лет в тюрьму мужчину, расстрелявшего гостей в Тобольском районе

Тюменский областной суд признал 42-летнего Тимура Нагипова виновным в убийстве двух человек и в покушении на убийство более двух лиц, в угрозе убийством (п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ч.1 ст. 119 УК РФ), приговорил его к 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 2 года, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с Нагипова в их пользу компенсации морального вреда на общую сумму более 1 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что вечером 23 августа 2022 года четверо жителей деревни Ишменева Тобольского района приплыли на лодке в гости к своему знакомому жителю Иземеть, в пьяном застолье между обвиняемым и потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых. Двое скончались на месте происшествия, третий мужчина с огнестрелом на вертолете был доставлен в Тобольск, четвертому удалось сбежать, сообщили в СУСК по Тюменской области.