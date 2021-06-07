Тюменец попался на уловки мошенников при покупке авиабилетов

В полицию Тюмени обратился 67-летний местный житель, который хотел купить авиабилеты на юг России, но стал жертвой мошенников.

Тюменец рассказал, что собирался приобрести билеты на якобы официальном сайте крупной авиакомпании, когда ему поступило предложение от неизвестного купить авиабилеты по выбранному направлению со скидкой, так как они были сданы за несколько дней до вылета.

Мужчина перевел 20 тысяч рублей на счет неустановленного банка через платежную систему сайта, но обещанных билетов так и не получил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.