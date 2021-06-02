В Тюмени будут судить семейную пару, чьи дети погибли в результате пожара

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении супругов, которые обвиняются в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере).

По версии следствия, 30 сентября 2020 года ранним утром в жилом доме, расположенном по улице Земляничной в СНТ "Малинка" в Тюмени, из-за неисправности электропроводки произошел пожар. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело четырехлетней девочки. Трое пострадавших детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, но, несмотря на усилия медиков, мальчики 2009, 2013 и 2017 годов рождения скончались. В момент трагедии дети находились в доме одни без родителей.

"В ходе следствия также установлено, что сгоревший дом был куплен многодетными родителями по программе "Молодая семья" и с использованием средств материнского капитала. Обвиняемые предоставили в администрацию города ложные сведения о стоимости дома, завысив его цену, а незаконно полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.