В Тюменском районе двух братьев судят за покушение на сбыт 8,7 кг наркотиков

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев — жителей Карачаево-Черкесской Республики, которые проживали в Московской области без регистрации.

Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, два брата вступили в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотиков на территории Нижегородской области, Республики Марий Эл, Свердловской и Тюменской областях, Красноярском крае, Челябинской области и Пермском крае.

Из тайников в Московской, Свердловской и Челябинской областях они должны были забрать для сбыта более 8,7 кг наркотических и психотропных веществ.

Так, в марте 2021 года братья из тайника в Московской области забрали мефедрон. Затем на автомобиле направились в Нижегородскую область и Республику Марий Эл, где оставили в тайниках часть наркотиков. 11 марта в Екатеринбурге братья взяли гашиш и поехали в Тюмень, где 12 марта были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе досмотра машины, а также из ранее сделанных закладок запрещенные вещества были изъяты.

Обнаружено было и место сокрытия амфетамина в Челябинской области, который обвиняемые должны были забрать для последующего сбыта.

Братья по решению суда заключены под стражу. Вскоре дело рассмотрит Тюменский районный суд.