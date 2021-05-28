Директора тюменской фирмы обвиняют в хищении 61 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего генерального директора ООО "Резана-Финанс". Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2015 года генеральный директор ООО "Резана-Финанс" (г. Пенза) с целью хищения денег у населения открыл офис компании в Тюмени.

В 2016-2018 годах он развернул в средствах массовой информации активную рекламу о привлечении денежных средств граждан под проценты, существенно выше банковских (3—4 % ежемесячно). Деньги передавались по договорам займа. Компания работала по принципу финансовой пирамиды.

От действий гендиректора пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных у них денежных средств составила свыше 61 млн рублей.

В мае 2018 года фигурант дела Железнодорожным районным судом г. Пензы был осужден по ч.4 ст. 159 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он похитил у 146 человек более 27,5 млн рублей.

В ноябре 2019 года ООО "Резана-Финанс" исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее предприятие.

В марте 2021 года мужчине в Тюмени предъявлено обвинение. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.