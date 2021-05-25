В Тобольске грабитель похитил из магазина букет и пригрозил поджогом

В Тобольске неизвестный похитил из цветочного магазина букет цветов стоимостью 1 500 рублей. Подозреваемый в грабеже был задержан полицией.

Как выяснилось, рано утром в торговую точку вошел мужчина, он долгое время выбирал цветы и узнавал цену. В какой-то момент мужчина достал из холодильника букет и, не расплатившись, ушел, перед этим он пригрозил продавцу, что если он сообщит кому-то о хищении, то подожжет магазин.

Свою вину задержанный признал и пояснил, что решил купить для своей возлюбленной цветы, но его не устроила цена, и тогда он решил похитить букет. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж", сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.