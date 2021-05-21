В Тюмени вынесли приговор парню, который дал попробовать наркотики девушке, и она впала в кому

Сегодня, 21 мая, Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении ранее судимого 22-летнего жителя Сургута. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

В июне 2020 года сургутянин приехал в Тюмень и какое-то время жил дома у друга детства, после чего съехал на съемную квартиру. Рано утром 11 июля он с 16-летней сестрой друга приехал к двум знакомым, стал угощать всех наркотиками, в том числе склонил несовершеннолетнюю к потреблению запрещенных веществ. Девушка дважды употребила синтетический наркотик, а потом еще и героин. Наступило тяжелое отправление, она впала в кому. Девушка находится в тяжелом состоянии.

"Суд назначил подсудимому 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд по иску прокуратуры Центрального округа Тюмени взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.