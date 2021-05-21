Тоболяк оформил займы на 300 тысяч рублей и отправил деньги мошенникам

В Тобольске в полицию с заявлением о мошенничестве обратился молодой человек 1999 года рождения.

Тоболяку позвонил якобы сотрудник банка и заверил, что мошенники пытаются воспользоваться его личными данными и оформить несколько займов. Молодой человек выполнил условия, которые продиктовал аферист: оформил несколько займов на общую сумму 300 тысяч рублей и перевел деньги на неизвестные банковские счета. Мошенник убедил молодого человека, что таким образом он сразу же погасит кредиты и предотвратит возможность оформления мошенниками займов на его имя.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".