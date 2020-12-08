Мошенники похитили у жительницы Тюменской области 120 тысяч рублей

Около 120 тысяч рублей похитил злоумышленник у 58-летней жительницы Тобольска.

Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и заверил пенсионерку, что мошенники пытаются снять с ее банковского счета деньги. Испугавшись за сохранность своих сбережений, женщина выполнила просьбу звонившего и сообщила ему номер банковской карты, а также код подтверждения из СМС-сообщения. Мошенник получил доступ к счетам тоболячки и списал все деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета", сотрудники полиции устанавливают личность афериста, сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".