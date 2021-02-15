В Тюмени мебельщик осужден на два года за мошенничество

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего учредителя ООО ПК "Ковчег". Мужчина признан виновным по чч. 1,2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, мужчина как учредитель тюменской фирмы ООО ПК "Ковчег", а в ряде случаев как физическое лицо заключал с клиентами договоры на изготовление мебели. Свои обязательства по договорам он не исполнял, а полученные деньги похищал. От действий мебельщика с июля 2018 года по июль 2019 года пострадали 7 человек. Общий размер причиненного им ущерба составил свыше 900 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

В июле 2019 года мужчина уехал в Екатеринбург, а в сентябре того же года ООО ПК "Ковчег" было исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующая организация.

"В ходе следствия и судебного разбирательства пострадавшим частично был возмещен причиненный ущерб. Суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, взыскал с него в пользу потерпевших более 800 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.