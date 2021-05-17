Тюменка перевела мошенникам, выдавшим себя за сотрудников ФСБ, 700 тысяч рублей

Крупную сумму денег похитили мошенники у 50-летней жительницы Тюмени.
Ей позвонили неизвестные и представились сначала банковскими служащими, а после — представителями Федеральной службы безопасности. Мошенники убедили тюменку, что на нее пытаются незаконно оформить кредит и снять с ее счета крупную сумму денег. Женщину уговорили перевести все деньги с банковской карты наличными на якобы безопасные счета.
"Женщина выполнила требования звонивших и только после поняла, что попалась на уловки мошенников. Сумма ущерба составила свыше 700 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".
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