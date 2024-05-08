Более 9 тысяч онлайн-заявлений о приеме в школу поступило от тюменских родителей

Прием заявлений на зачисление первоклассников в тюменские школы Тюмени начался 1 апреля, на данный момент п оступило более 9 тысяч электронных заявлений, это на 12 % больше, чем годом ранее за аналогичный период. В настоящее время по данной услуге более 70 % заявлений направляется в электронной форме.

Что касается дополнительного образования, по услуге "Запись на кружки и секции" поступило более 4 тысяч электронных заявлений, а в детский сад через онлайн-кабинет поступило более 5 тысяч электронных заявлений.