В День Победы в Тюмени на минуту остановят движение на двух центральных магистралях города

В День Победы в Тюмени остановят движение на одну минуту, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны- молодогвардейцы проведут ежегодную траурную акцию на перекрёстке улиц Республики и Мельникайте.

"Многие люди приходят на акцию ежегодно и не сдерживают слёз. Такое большое количество людей в одном месте, и у всех общая история. Почти у каждого из нас в семье есть история героя, который защищал нашу Родину. Для меня это не просто дань памяти погибшим бойцам Великой Отечественной войны. Это дань памяти всем павшим в борьбе с мировым фашизмом", – сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Чтобы принять участие в акции, необходимо прийти 9 мая в 18:55 на площадь возле технопарка, а автолюбителям – настроиться на волну Радио Диполь FM, 105.6 FM.