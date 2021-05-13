Житель Ярково перевел мошенникам полмиллиона кредитных рублей

Житель села Ярково 1992 года рождения стал жертвой аферистов. Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что мошенники пытаются воспользоваться его личными данными и оформить кредит на крупную сумму.

После мужчине стали поступать звонки от службы безопасности банка, сотрудников правоохранительных органов, которые убедили его, что якобы они вышли на след мошенника, и его надо изобличить. Для этого мужчину попросили оформить кредит на сумму более 500 тысяч рублей и перевести деньги на несколько номеров, чтобы закрыть займ.

"Заявитель пояснил, что сомнений у него не возникло, так как звонившие обращались к нему по имени и отчеству, а также были осведомлены о данных паспорта и номерах банковских карт", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".