Читинские десантники "Авиалесоохраны" будут тушить пожар в Юргинском районе

В Тюмени 11 мая приземлился Ил-76, на борту которого в регион прибыли 100 сотрудников парашютно-десантной службы Читинского отделения ФБУ "Авиалесоохрана". Они будут дислоцироваться в Юргинской районе, где на данный момент зафиксирован самый крупный лесной пожар Тюменской области. Об этом журналистам рассказал директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

"Прибывшие из Читы десантники будут тушить пожары в Юргинском районе в окрестностях Нового Тапа. В районе труднодоступная заболоченная местность, там не просто сухая камышовая растительность, но и мелкий подрост березняка, осинника. Даже снегоболотоходы через такое не всегда могут пройти с первого раза. Это затрудняет создание минерализованных полос и доставку людей на место тушения пожаров", - рассказал о текущей ситуации Леонид Остроумов.

Осложняет ситуацию сухая ветреная погода. При порывах ветра до 20 м /с скорость распространения огня может достигать 5-6 км в час.

Остроумов отметил, что в данный момент угрозы населенному пункту нет, а то, что жители села воспринимают как разрастание пожара, — это встречный пал, которым тушится лесной пожар.

Замначальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Елицов сообщил, что прибывшие десантники имеют большой опыт в тушении самых сложных пожаров по всей стране. "Это опытные специалисты, имеют смежные профессии, ежегодно бывают в тех регионах, где складывается критическая лесопожарная ситуация. В регионе они будут работать над стабилизацией лесопожарной обстановки", - подчеркнул представитель ведомства.

Перелет из Читы в Тюмень занял 4,5 часа. Бойцы прибыли в хорошем настроении и готовы приступить к выполнению профессиональных задач. С собой десантники привезли все необходимое для тушения лесных пожаров, в том числе мотопомпы, воздуходувы, бензопилы и другие агрегаты, ручной инвентарь. Запас еды - на 3 суток. По времени командировка не ограничена, рассказал старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы читинского отделения Авиалесоохраны Вячеслав Иляков.

Татьяна Тихонова