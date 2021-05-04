В Тюмени будут судить врача, который брал деньги за бесплатные операции

В Тюмени окончено расследование уголовного дела в отношении медработника, незаконно получавшего деньги за оказываемые им услуги.

В январе 2021 года сотрудники транспортной полиции выявили, что врач железнодорожной больницы незаконно получает деньги от пациентов за выполненные операции.

С декабря 2018 года по сентябрь 2020 года доктор, зная, что в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи его услуги являются бесплатными, брал за проведенные им операции от 8 до 30 тысяч рублей.

"Всего было установлено 24 эпизода незаконного получения денежных средств на сумму 352 тысячи рублей", — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Вскоре дела рассмотрит суд.