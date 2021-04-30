В Тюмени устанавливают обстоятельства гибели девушки, тело которой нашли у дома

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки. Сегодня, 30 апреля, около 11 часов ее тело нашли возле многоэтажного дома по улице Бориса Житкова.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины произошедшей трагедии", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.