Три года колонии получил тюменец, уснувший за рулем и устроивший ДТП

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины. Тюменец признан виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Ночью 8 декабря 2020 года водитель, подрабатывавший частным извозом, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем KIA. 23-летняя пассажирка иномарки получила тяжкий вред здоровью.
"Суд отменил условное осуждение за наркопреступление и окончательно назначил подсудимому 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 4 месяца", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru