Три года колонии получил тюменец, уснувший за рулем и устроивший ДТП

11:43 30 апреля 2021
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины. Тюменец признан виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ночью 8 декабря 2020 года водитель, подрабатывавший частным извозом, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем KIA. 23-летняя пассажирка иномарки получила тяжкий вред здоровью. 

"Суд отменил условное осуждение  за наркопреступление и окончательно назначил подсудимому 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с  управлением транспортными средствами, на срок 1 год 4 месяца", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: ДТП
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