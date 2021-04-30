Три года колонии получил тюменец, уснувший за рулем и устроивший ДТП

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины. Тюменец признан виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ночью 8 декабря 2020 года водитель, подрабатывавший частным извозом, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем KIA. 23-летняя пассажирка иномарки получила тяжкий вред здоровью.