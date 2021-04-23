Тоболячка оформила кредиты на 400 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам

В Тобольске в полицию с сообщением о хищении крупной суммы денег обратилась местная жительница 1951 года рождения.

На протяжении двух дней женщине звонили мошенники и под различными предлогами похищали у нее деньги. Сначала злоумышленники заверили, что с банковского вклада клиентки мошенники пытаются снять средства. Женщина перевела якобы на резервный счет, открытый на ее имя, свои сбережения в суме более 400 тысяч рублей. На следующий день вновь позвонил мошенник. На этот раз он уверил тоболячку, что якобы аферисты оформляют кредиты. Звонивший попросил пенсионерку самой оформить займ и тут же его закрыть. Женщина оформила кредиты на сумму около 400 тысяч рублей и снова перевела деньги на неизвестные счета, номера которых диктовали злоумышленники.

Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".