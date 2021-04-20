Жителя Сорокинского района будут судить за незаконный оборот оружия

В суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Готопутово Сорокинского района Тюменской области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконный ремонт огнестрельного оружия, его основных частей).

21 января 2021 года сотрудники ДПС на 1-м км автодороги Готопутово — Желнина остановили автомобиль "УАЗ" под управлением местного жителя. В салоне машины они обнаружили и изъяли находившееся в незаконном обороте нарезное огнестрельное оружие, собранное из частей и механизмов снайперской винтовки Мосина образца 1891/1930, и патроны к ней.

"Установлено, что обвиняемый произвел ремонт оружия, заменив ствол на новый", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.