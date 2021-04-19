Тюменец хотел купить перчатки и лишился 85 тысяч рублей

В Тюмени 60-летний мужчина стал жертвой мошенников. Он хотел приобрести нитриловые перчатки через сайт.

При оплате покупки тюменец перевел более 85 тысяч рублей со своего расчетного счета на банковский счет неизвестного банка, однако по итогу не получил товар. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".