Мошенники уговорили тюменца оформить два кредита

В Исетском районе Тюменской области с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 30-летний местный житель. Мужчина лишился 300 тысяч рублей.

Мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил об оформлении кредита от его имени. Звонивший был настолько убедителен, что мужчина через онлайн приложение подал заявку на кредит. Оформленный займ в 300 тысяч рублей он перевел на безопасные ячейки, продиктованные собеседником.

На следующий день мужчине вновь позвонил этот человек. История повторилась, и уже в офисе банка в Тюмени он по настоятельной просьбе звонившего оформил новый кредит, который тоже перевел на незнакомые счета.

"Как пояснил следователю потерпевший, его убедили, что мошенники находятся среди самих работников банка, и службе безопасности необходима его помощь в обнаружении злоумышленников. Также его заверили, что вся сумма с ячеек, куда он перевел деньги, пойдет на погашение двух кредитов. Ему перезвонил якобы следователь и поблагодарил за содействие в поимке мошенников", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество".