Ялуторовчанка лишилась денег, решив заработать на ставках

В ялуторовскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя местная жительница, сумма ущерба составила 53 тысячи рублей.

В социальной сети девушка нашла объявление о быстром заработке. Она связалась с работодателем и ознакомилась с условиями получения пассивного заработка. Ей необходимо было перечислить деньги на указанный счет, а через некоторое время ялуторовчанке обещали вернуть эту сумму в удвоенном размере. Свои деньги она перевела, но обратно ей их никто не вернул.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался безработный житель города Менделеевск Республики Татарстан. На допросе 32-летний мужчина признал свою вину. Он рассказал, что под чужим именем создал аккаунт в соцсети, где предложил быстро заработать на ставках. Присвоенные деньги мужчина тратил на личные нужды, а также делал ставки на спортивные игры. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 К РФ "Мошенничество".