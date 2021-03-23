Тюменку будут судить за гибель детей на пожаре

Прокуратурой Тюменского района направлено в суд уголовное дело по обвинению 28-летней жительницы Тюменского района, обвиняемой по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В ходе следствия установлено, что 18 января 2021 года жительница поселка Богандинский Тюменского района оставила своих малолетних детей, которым было 4 года и 1 год, одних дома без присмотра и ушла в магазин за продуктами. Квартиру с детьми женщина закрыла на замок.

Малолетние дети находились без присмотра около одного часа. За это время младший ребенок нашел зажигалку и в результате неосторожных действий осуществил поджог помещения квартиры. В результате пожара оба малолетних ребенка погибли от отравления продуктами горения.

Мать вернулась домой в момент, когда уже на месте работали сотрудники МЧС.

Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд.