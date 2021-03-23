Мошенник под видом покупателя похитил у тюменца 270 тысяч рублей

14:14 23 марта 2021
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В Тюмени в полицию обратился мужчина, который стал жертвой мошенника.

Тюменец выставил объявление о продаже дверей на одном из популярных интернет-магазинов. На предложение откликнулся неизвестный и предложил перевести деньги на карту. Продавец сообщил покупателю реквизиты и пароли из СМС-сообщений, после чего с его счета списалась крупная сумма.

"По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража"", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: мошенничество
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