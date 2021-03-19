Мошенник похитил у тюменской фирмы 150 тысяч рублей

15:23 19 марта 2021
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В полицию Тюмени поступило заявление по факту мошенничества. Представитель тюменской компании сообщил, что его фирма попалась на уловки мошенника и лишилась крупной суммы денег.

Мужчине понадобились услуги по изготовлению и установке мебели. В интернете он нашел контакты лица, оказывающего такие услуги. По телефону мужчины обговорили детали сделки и назначили встречу. Мошенник, являясь индивидуальным предпринимателем, с целью хищения денег заключил с мужчиной договор и получил предоплату за выполнение заказа. Впоследствии он не выполнил свои обязательства и перестал выходить с заказчиком на связь. Общая сумма причиненного ущерба составила более 150 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159  УК РФ "Мошенничество". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сотрудники полиции проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Теги: мошенничество
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