Тоболяк заказал в интернете планшет, а получил шапку

17:00 18 марта 2021
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В Тобольске в полицию обратился 45-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. 

В социальной сети тоболяк перешел по ссылке на сайт по продаже цифровой техники. Мужчина заказал планшет, который продавался с максимальной скидкой и стоил всего 3600 рублей, в подарок к нему шли детские смарт-часы. В назначенную дату тоболяк пришел за посылкой, оплатил покупку, но, как выяснилось, вместо заказанных гаджетов ему положили вязаную шапку и скомканную бумагу, придающую объем бандероли.

Полиция устанавливает личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Теги: мошенники
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