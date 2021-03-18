Тоболяк заказал в интернете планшет, а получил шапку

В Тобольске в полицию обратился 45-летний мужчина, который стал жертвой мошенников.

В социальной сети тоболяк перешел по ссылке на сайт по продаже цифровой техники. Мужчина заказал планшет, который продавался с максимальной скидкой и стоил всего 3600 рублей, в подарок к нему шли детские смарт-часы. В назначенную дату тоболяк пришел за посылкой, оплатил покупку, но, как выяснилось, вместо заказанных гаджетов ему положили вязаную шапку и скомканную бумагу, придающую объем бандероли.

Полиция устанавливает личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество".